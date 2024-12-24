Трамп заявил, что переименует самую высокую гору Северной Америки

Избранный президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что переименует самую высокую гору в Северной Америке — Денали. Трамп пообещал, что название, которое горе дали коренные жители Аляски, будет заменено на имя убитого в 1901 году Уильяма Мак-Кинли, 25-го президента США.

Бывший президент-демократ Барак Обама в 2015 году официально переименовал гору Мак-Кинли в Денали, встав на сторону жителей Аляски и положив конец десятилетним спорам о названии. Пик официально назывался горой Мак-Кинли с 1917 года.

«Они забрали его имя у горы Мак-Кинли, — сказал Трамп в своей речи перед сторонниками в Финиксе. — Он был великим президентом». Трамп добавил, что его администрация «вернет название горе Мак-Кинли, потому что, по моему мнению, он этого заслуживает».

Пик, высота которого составляет более 6 100 метров, получил свое название в 1896 году после того, как золотоискатель, исследовавший регион, услышал, что Мак-Кинли, сторонник Закона о золотом стандарте в США, выиграл номинацию на пост президента от Республиканской партии.

Министерство внутренних дел США в указе 2015 года, подписанном Обамой, изменило название на Денали, отметив, что Мак-Кинли никогда не посещал гору и не имел «существенной исторической связи с горой или с Аляской».

Денали, местное атабаскское название, означающее «Высокий», было официально определено в качестве названия вершины в 1975 году штатом Аляска, который затем оказал давление на федеральное правительство для дальнейшего переименования.

После этого законодатели Аляски обратились в Совет США по географическим названиям с просьбой официально изменить название на Денали, но эта просьба оказалась заблокирована на протяжении десятилетий.

Сенатор от Аляски Лиза Мурковски, республиканка, выступила против обещания Трампа переименовать гору.

«Есть только одно имя, достойное самой высокой горы Северной Америки: Денали — Великая», — написала Мурковски в посте на X.

Мак-Кинли, который два срока прослужил губернатором Огайо, прежде чем стать президентом в 1897 году, привел страну к победе в испано-американской войне и повысил защитные тарифы для поддержки промышленности США, говорится на сайте Белого дома.