Чому мобільні додатки кращі за веб-версії казино

Практично будь-яке казино онлайн в Україні, яке працює за ліцензією, пропонує мобільний додаток. Застосунок, як і мобільний сайт, дає можливість грати в онлайн казино на гривні з телефону. Проте додаток є найзручнішим варіантом для любителів азартних ігор, оскільки забезпечує кілька переваг.

Прискорене завантаження каталогу

Усі розділи в додатках казино онлайн з ліцензією відкриваються майже миттєво. Яскравим прикладом є софт Slots City Casino. Це забезпечує просту навігацію та швидкий доступ до потрібних апаратів.

Прискорене відкриття розділів обумовлене тим, що додатки з популярними іграми зберігають частину даних на пристрої гравця. Це забезпечує, окрім швидкого завантаження, зниження витрат трафіку.

Зручний доступ до аккаунту

Додатки casino позбавляють необхідності щоразу проходити авторизацію. Достатньо увійти в акаунт один раз, щоб надалі авторизовуватись у профілі автоматично після запуску софту.

Зверніть увагу, що додатки Слотс Сiтi та інших онлайн казино передбачають опцію двофакторної автентифікації. Якщо вона активована, рівень захисту даних значно підвищується. Однак для авторизації в програмі потрібно вводити код, що надходить у СМС.

Push-сповіщення

У додатку Слотс Сіті та багатьох інших програмах з популярними іграми передбачаються push-сповіщення. Активувавши їх, можна гарантувати собі своєчасне отримання інформації про:

актуальні акційні пропозиції від онлайн казино;

нові ігри в каталозі casino;

початок турніру з популярними іграми;

вихід оновлення для додатка.

Після отримання push-сповіщення можна тапнути по ньому, щоб перейти в відповідний розділ казино онлайн.

Ексклюзивні бонуси

Деякі компанії пропонують унікальні заохочення за використання софту. Наприклад, отримати ексклюзивну винагороду можна, встановивши додаток казино Slots City. За це надається 25 безкоштовних обертів для кращих ігор.

Додаткові бонуси дуже вигідні для тих, хто грає в онлайн казино за гроші. Наприклад, фріспіни дають можливість пограти в слоти без фінансових ризиків. Бонусні гривні можна використовувати в будь-яких кращих іграх з асортименту, незалежно від їх типу.

Підвищений рівень безпеки

Використовуючи софт Слотс Сіті або інший додаток казино з ліцензією, можна гарантувати собі максимальний рівень безпеки. Ризик того, що зловмисники зможуть зламати акаунт, майже нульовий. Використання технологій безпеки, передбачених сучасними смартфонами, ще краще захищає дані при грі в онлайн казино на реальні гроші.

Завантажити софт для оформлення ставок в онлайн казино за гроші можна, відвідавши офіційний сайт компанії, що пропонує ігрові автомати. Програми для iOS часто доступні в App Store. Проте в Google Play їх знайти неможливо, це зумовлено політикою компанії. Зверніть увагу, що пограти в онлайн казино на гривні через додаток можуть лише ті, хто старше 21 року. Таке вимога встановлюється КРАІЛ.