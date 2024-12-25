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«Путін свідомо обрав Різдво для атаки»: Зеленський повідомив, що РФ запустила по Україні понад 70 ракет і 100 БПЛА

Про це він написав у Telegram.

«Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні», — йдеться у дописі.

За попередніми даними, українські захисники збили понад 50 ракет і «значну частину» дронів.

Як повідомляється, через атаку є влучання. Станом на ранок у кількох регіонах є відключення. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла.

25 декабря, 2024 | Category: Новости, Россия, Украина

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