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Японія надасть Україні $3 млрд від заморожених активів РФ

Про це президент повідомив у telegram.

«Вдячний за рішення уряду Японії передати Україні ще 3 млрд дол., забезпечених замороженими російськими активами, і за додаткову допомогу на енергетичне обладнання й будівництво укриттів», — написав він.

Зеленський привітав Шігеру Ішібу з обранням головою японського уряду та подякував за загальну допомогу державі загальною сумою $12 млрд.

«Розповів Прем’єру Ішібі про масований обстріл Росією енергетичної інфраструктури України в різдвяну ніч і подякував за готовність Японії працювати для якнайшвидшого досягнення справедливого й тривалого миру», — розповів президент.

Водночас Зеленський та Ішіба домовилися зустрітися для продовження діалогу.

25 декабря, 2024 | Category: Новости, Россия, Украина

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