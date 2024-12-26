Администрация Байдена депортировала рекордное количество мигрантов

Согласно отчету Иммиграционной и таможенной службы, в этом году администрация президента Байдена депортировала более 270 000 человек в 192 страны, что является самым высоким годовым показателем с 2014 года. Служба объясняет увеличение числа депортаций дипломатическими усилиями, которые были направленные на убеждение других стран принимать больше депортированных граждан. Так, например, больше рейсов для депортации было отправлено в отдаленные регионы, включая Африку и Азию, которые в течение многих лет не принимали депортируемых из США.

Похожие показатели по депортациям были зафиксированы во время первого президентского срока Дональда Трампа: 267 000 депортаций в 2019. Сейчас же избранный президент обещает устроить «самую массовую операцию по депортации мигрантов в истории».

«В первый же день своего возвращения президент Трамп исправит иммиграционный и национальный кризис, созданный Джо Байденом, начав крупнейшую в истории США операцию по массовой депортации нелегальных преступников», – заявила агентству Reuters пресс-секретарь команды Трампа Каролин Левитт.

Эксперты по иммиграционному законодательству отмечают отличие методов депортации при администрациях Байдена и Трампа.

«Более 80% депортаций, осуществленных при администрации Байдена, произошли на границе, – объясняет профессор Университета Нотр-Дам Эрин Коркоран. – Это были люди, которые пересекли границу и затем были депортированы обратно в свою страну или в Мексику. Большинство депортаций не были связаны с задержаниями внутри страны, как это было во время первого срока Трампа. Мы не видели целенаправленных действий администрации Байдена по поимке таких людей внутри страны. Я думаю, это главное различие. Ведь администрация Трампа заявляет, что будет массово задерживать людей, которые уже находятся в Соединенных Штатах и проживают по всей стране».

По данным исследовательского центра Пью, в США проживает около 11 миллионов нелегальных мигрантов. Эксперты считают, что при таких масштабах будущая администрация Трампа может столкнуться с серьезными трудностями при реализации плана избранного президента.

«Иммигранты без действующего иммиграционного статуса часто живут в семьях, которые мы называем семьями со смешанным статусом, – говорит Коркоран. – То есть, в этих же семьях проживают граждане США или люди с грин-картами. Если мы говорим о политике массовых рейдов, когда семьи задерживаются, существует риск, что граждане США или люди с действующим иммиграционным статусом также могут быть депортированы. Например, когда человека депортируют вместе с детьми, которые являются гражданами США».

Как объясняют сотрудники иммиграционной службы, занимающиеся депортациями, порой этот процесс может занять длительное время.

«Нам нужны документы, чтобы депортировать людей в другие страны, – рассказывает в интервью агентству AP директор офиса ICE в Нью-Йорке Кеннет Генало. – Если у нас нет документа из их страны, мы должны его получить. Во-вторых, необходимо организовать рейсы для депортации».

Эксперты также отмечают, что для осуществления плана Трампа Иммиграционной и таможенной службе необходимы дополнительные ресурсы.

«Во многих случаях мы не знаем, где они живут или каков их статус, – говорит Коркоран. – Даже просто их поиск будет сложной задачей. И что делать, если их задержали? Иммиграционные службы не располагают огромными ресурсами для содержания миллионов людей. Таким образом, возникает логистический вопрос: где разместить этих людей? Кроме того, вы не можете просто посадить человека на самолет или отправить его за границу. Необходимо также договориться со страной, гражданином которой является этот человек, чтобы она согласилась принять его обратно».

Том Хоман, назначенный Трампом ответственным по вопросам депортации, в интервью CNN заявил, что ему потребуется дополнительное финансирование от Конгресса для укрепления ресурсов агентства и выполнения обещаний избранного президента. Хоман отметил, что ему нужно будет увеличить число агентов Иммиграционной и таможенной службы США, а также обеспечить как минимум 100 000 мест для содержания задержанных нелегальных мигрантов — в два раза больше, чем в настоящее время.