Как подготовить инжир к зимовке?

Инжир, или фига, — это субтропическое растение, которое стало популярным в нашей стране за свои вкусные и питательные плоды. Продажа саженцев инжира популярна, и это выражается в достаточно высоком спросе на это растение в профильных питомниках садовых растений. Например, вы можете купить саженцы инжира из питомника «Idea-Sad» разных сортов, которые выращиваются у нас в Украине. Но из-за своей экзотичности и теплолюбивости ему необходимо особенное внимание перед приходом зимы. Поэтому часто возникают вопросы о том, как выращивать и подготавливать это растение к зимовке, особенно в регионах, где морозы бывают суровыми.

Необходимость обрезки инжирного деревца на зиму

Чтобы сохранить здоровье, стимулировать его рост и обеспечить хороший урожай на следующий год перед зимовкой дерево инжира проходит через процедуру обрезки.

Она помогает уменьшить объем дерева, чтобы его было легче укрыть на зиму. Из-за того, что это теплолюбивое растение, оно требует особенного ухода в регионах с умеренным климатом. В регионах с холодными зимами, где температура может опускаться ниже нуля, фиговое дерево может погибнуть без необходимой защиты. Обрезанное дерево проще укрыть – ветви можно аккуратно согнуть и зафиксировать.

К тому же, за прошедший сезон на дереве могут появиться больные или поврежденные ветви. Если их своевременно не удалить, они могут стать источником инфекций или привлечь вредителей.

В дополнение, компактная и правильно сформированная крона не только улучшает внешний вид дерева, но и облегчает уход за ним в будущем. Это помогает дереву направить силы на развитие здоровых почек и плодов.

Как важно укрывать саженцы?

Правильное укрытие саженцев помогает избежать повреждения корневой системы и надземной части, обеспечивая хорошую перезимовку и здоровый рост весной.

Осенью, до наступления первых заморозков, саженцы инжира необходимо подготовить для укрытия. Произведите обрезку, сделайте влагозарядный полив, чтобы насытить почву водой — это помогает защитить корни от пересыхания. Покройте почву вокруг саженца слоем мульчи (опилками, соломой или торфом) — это защитит корневую систему от промерзания.

Существует несколько методов укрытия, подходящих для разных регионов:

Наклон ветвей и укрытие агроволокном. Осторожно наклоните ветви к земле, закрепив их шпильками, затем накройте растение толстым слоем агроволокна, которое пропускает воздух и предотвращает перегрев.

Осторожно наклоните ветви к земле, закрепив их шпильками, затем накройте растение толстым слоем агроволокна, которое пропускает воздух и предотвращает перегрев. Использование пленки и утеплителя. Ветви наклоните и обмотайте мешковиной, а сверху установите каркас из дуг. Накройте его полиэтиленовой пленкой, оставив вентиляционные отверстия.

Ветви наклоните и обмотайте мешковиной, а сверху установите каркас из дуг. Накройте его полиэтиленовой пленкой, оставив вентиляционные отверстия. Засыпка землей. Ветви пригните к земле и засыпьте их сухой почвой, а сверху добавьте лапник или солому для дополнительного утепления.

Независимо от типа применяемого укрытия необходимо проверять его в периоды оттепелей, чтобы убедиться, что растение не преет, а укрывной материал остается сухим. С наступлением тепла укрытие снимают постепенно, чтобы избежать резкого перепада температур для саженца.

Какую максимальную температуру способен выдержать инжир?

Инжир относится к теплолюбивым растениям, родом из регионов с мягким климатом. Его морозоустойчивость зависит от сорта, возраста растения и условий выращивания. Молодые растения особенно уязвимы перед холодами, в то время как взрослые деревья обладают большей стойкостью.

Большинство сортов инжира выдерживают морозы до -10 °C, но при температуре ниже этого уровня начинают страдать. Тем не менее существуют морозоустойчивые сорта, такие как «Закавказский зелёный» «Адриатический белый» или «Коричневый турецкий», способные выдерживать температуры до -20 °C. Эти сорта подходят для выращивания в регионах с умеренными зимами, при условии дополнительной защиты.

Зимой инжир переходит в состояние покоя, сбрасывая листья, чтобы повысить свою способность противостоять холодам. Но сильные морозы могут повреждать корневую систему и древесину, особенно если дерево не защищено. Поэтому стоит помнить, что даже морозоустойчивые сорта требуют правильного ухода и подготовки к зиме. В более холодных регионах инжир часто выращивают в кадках, чтобы зимой переносить растения в теплое помещение.