Киев: силы Северной Кореи пока не оказали существенного влияния на фронте в Курской области

Присутствие северокорейских сил рядом с российскими войсками в Курской области России пока не оказало существенного влияния на ход боевых действий, сообщил во вторник AFP представитель украинской военной разведки.

По данным Киева, 12 000 северокорейских военных, в том числе «около 500 офицеров и трех генералов», задействованы в приграничном районе, который с августа частично занят украинскими войсками.

Ни Россия, ни Северная Корея никогда не подтверждали участие северокорейских сил на передовой.

«Участие северокорейцев в боевых действиях не оказало существенного влияния на ситуацию. Это не такое уж значительное количество личного состава», — сообщил AFP Евгений Ерин, пресс-секретарь украинской военной разведки (ГУР).

Он сказал, что северокорейские войска имеют мало опыта в современной войне, особенно с беспилотниками, и используют тактику, которая «примитивна и связана с методами времен Второй мировой войны».

«Но они также учатся. И мы не можем недооценивать противника. И мы видим, что они уже учитывают некоторые вещи в своих действиях», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что почти 3000 северокорейских солдат были «на данный момент убиты или ранены» .

Южная Корея сообщила в понедельник о 1100 убитых или раненых северокорейцах и заявила, что Пхеньян, по-видимому, готовится отправить новые подразделения в Россию в качестве подкрепления или для замены тех, кто уже воюет.

Имеющиеся у Сеула разведданные показывают, что Северная Корея также готовится поставить в Россию 240-миллиметровые пусковые ракетные установки и 170-миллиметровые самоходные артиллерийские установки.