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Зварювальні апарати: сучасні технології для роботи Ворог штурмує малими піхотними групами, інколи — із застосуванням техніки » З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 780 тис. військових Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська окупаційна армія втратила щонайменше 780 860 військовослужбовців Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 780 860 (+1540) осіб,

танків ‒ 9630 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 19 933 (+10) од,

артилерійських систем – 21 357 (+24) од,

РСЗВ – 1256 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1031 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 971 (+63),

крилаті ракети ‒ 3003 (+55),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 32 180 (+63) од,

спеціальна техніка ‒ 3667 (+0) од.