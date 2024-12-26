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З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 780 тис. військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 26.12.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.24 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 780 860 (+1540) осіб,
  • танків ‒ 9630 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19 933 (+10) од,
  • артилерійських систем – 21 357 (+24) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1031 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 971 (+63),
  • крилаті ракети ‒ 3003 (+55),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32 180 (+63) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3667 (+0) од.
26 декабря, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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