З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 780 тис. військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.24 орієнтовно склали:
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особового складу ‒ близько 780 860 (+1540) осіб,
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танків ‒ 9630 (+2) од,
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бойових броньованих машин ‒ 19 933 (+10) од,
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артилерійських систем – 21 357 (+24) од,
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РСЗВ – 1256 (+0) од,
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засоби ППО ‒ 1031 (+1) од,
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літаків – 369 (+0) од,
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гелікоптерів – 329 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 971 (+63),
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крилаті ракети ‒ 3003 (+55),
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кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
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підводні човни — 1 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 32 180 (+63) од,
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спеціальна техніка ‒ 3667 (+0) од.
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