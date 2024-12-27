Держборг України досяг майже 160 мільярдів доларів

Станом на 30 листопада 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 644,68 млрд грн, або 159,74 млрд дол.

Про це повідомляє Мінфін.

Державний та гарантований державою борг України станом на зараз складає: зовнішній борг – 4 770,12 млрд грн (71,79% від загальної суми), або 114,68 млрд дол., а внутрішній борг – 1 874,56 млрд грн (28,21%), або 45,07 млрд дол.

Власний державний борг України становить 6 365,47 млрд грн (95,80% від загального боргу), що дорівнює 153,03 млрд дол.

У структурі внутрішніх та зовнішніх запозичень державний зовнішній борг сягає 4 557,48 млрд грн (68,59% загальної суми), або 109,57 млрд дол., тоді як державний внутрішній борг складає 1 807,99 млрд грн (27,21%), або 43,47 млрд дол.

Гарантований державою борг становить 279,21 млрд грн (4,20% загальної суми), або 6,71 млрд дол. З цієї суми гарантований зовнішній борг дорівнює 212,64 млрд грн (3,20%), або 5,11 млрд дол., а гарантований внутрішній борг – 66,57 млрд грн (1,00%), або 1,60 млрд дол.

Протягом листопада 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу зріс у гривневому еквіваленті на 231,12 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на 4,37 млрд дол.