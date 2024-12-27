Економіка Британії у наступні 15 років зростатиме краще, ніж в Європі

Британія збереже шосте місце серед найбільших економік світу до 2039 року, Франція залишиться на сьомому, а Німеччина, Італія та Іспанія втратять свої позиції в рейтингу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на прогноз Центру економічних і ділових досліджень (CEBR).

Повідомляється, що Британія скоротить відставання від Німеччини, економіка якої сповільниться. CEBR прогнозує, що найбільша економіка Європи буде на 20% більшою за британську у 2039 році порівняно з 31% зараз.

Також Британія випередить Францію і буде на 25% більшою до 2039 року.

В прогнозі йдеться, що США, ймовірно, збережуть звання найбільшої економіки світу, попри конкуренцію з боку Китаю. Економісти зазначають, що Китай може стати лідером, але ненадовго через структурні та демографічні проблеми.

На душу населення Велика Британія підніметься на одну позицію, до 21-го місця, а найбагатшими країнами залишаться Люксембург, Ірландія та Швейцарія, зазначає CEBR.

CEBR прогнозує, що річні темпи зростання ВВП України становитимуть в середньому 4,1% у період з 2025 по 2029 р, а потім дещо знизиться до 3,7% на рік у період з 2030 по 2039 р. Протягом наступних 15 років CEBR прогнозує, що Україна побачить незначне покращення свого рейтингу з 58-го місця у 2024 році до 57-го у 2039 році.