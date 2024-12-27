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«Про наступ на Херсон не йдеться»: ЦПД назвав ключовий задум ворога в регіоні

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

«На Херсонщині росіяни намагаються проводити десантні операції на острови. Сили оборони їх знищують і дуже ефективно. Росія зазнає втрат. При цьому їхні пропагандисти лякають наступом на саме місто Херсон, хоча про це не йдеться», — написав він.

За його словами, ключовий задум ворога – спробувати на човнах десантуватися на певні ділянки островів. Але до цього українська армія готова, наголосив Коваленко.

Він також зазначив, що небезпеку для Херсона, як і раніше, становлять російські дрони, артилерія та авіація.

27 декабря, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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