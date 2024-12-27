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Путін заявив, що не проти домовлятися щодо війни з Україною на майданчику Словаччини

Про це він сказав російським пропагандистам 26 грудня.

Путіна запитали, чи можливе завершення конфлікту у 2025 році.

«У нас так кажуть у народі, так, вашими б устами та мед пити», — відповів російський диктатор.

«Ми теж прагнемо завершення конфлікту», — цинічно додав він.

Путін стверджує, що під час зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо він обговорював мирне врегулювання конфлікту в Україні. За словами диктатора, Словаччина висловила готовність надати майданчик для переговорів Росії та України. Путін додав, що Росія не проти цього.

Водночас господар Кремля наголосив, що армія РФ й надалі домагатиметься успіхів на лінії бойового зіткнення.

«Зрозуміло, виходимо з того, що будемо вирішувати всі завдання спеціальної військової операції. Це взагалі завдання номер один», — сказав він.

27 декабря, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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