Зміцнення військової підтримки, шлях до ЄС і НАТО, система «е-Консул»: МЗС України окреслило пріоритети на 2025 рік

Про це повідомив речник зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий, передає Укрінформ.

«Міністр формулює напрями, які є пріоритетними для української дипломатії на наступний рік… По-перше, це збереження та зміцнення військової підтримки України попри виборчі цикли в країнах-партнерах і зняття всіх обмежень на постачання та застосування зброї. Друге – просування інтересів України у відносинах з Китаєм, Індією, іншими державами Азії, Африки та Латинської Америки і розширення дипломатичної присутності та розвиток політики добросусідства», — зазначив Тихий.

Він додав, що МЗС також зосередиться на максимально швидкому просуванні у переговорах про вступ України до Євросоюзу під час головування Польщі і Данії, просуванні на шляху до НАТО, а також збільшенні ціни війни для країни-агресора, зокрема посиленні санкцій, повному використанні знерухомлених активів та збереженні міжнародної ізоляції РФ.

Окрім цього, пріоритетом для зовнішньополітичного відомства буде повноцінне запровадження системи «е-Консул». За словами речника МЗС, вже створена вся юридична база для неї.

Щодо результатів роботи у 2024 році, то, за словами Тихого, міністр закордонних справ Андрій Сибіга визначив сім ключових досягнень МЗС. Зокрема, він згадав зброю, ухвалення пакета підтримки в Конгресі США навесні і зміцнення підтримки партнерів, питання фінансування, включно з кредитами за рахунок прибутків від заморожених активів Росії, тиск на агресора й утримання фокусу на українському баченні справедливого миру.

Міністр також відзначив роботу у питанні відповідальності для Росії, зокрема нові ордери на арешт для російського керівництва та відкриття реєстру збитків, відкриття переговорів про вступ до ЄС і закріплення незворотності на шляху до членства в НАТО, розширення дипломатичної присутності України у світі.