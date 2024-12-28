Покровськ аварійно знеструмлений, — МВА

Про це повідомляє Покровська МВА.

«Увага! Весь Покровськ аварійно знеструмлений», — йдеться у повідомленні.

Наразі енергетики з’ясовують причину зникнення електрики.

Утім, в МВА зазначили, що час відновлення електропостачання наразі невідомий.