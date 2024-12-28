Про це повідомляє Покровська МВА.
«Увага! Весь Покровськ аварійно знеструмлений», — йдеться у повідомленні.
Наразі енергетики з’ясовують причину зникнення електрики.
Утім, в МВА зазначили, що час відновлення електропостачання наразі невідомий.
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Покровськ аварійно знеструмлений, — МВА
Про це повідомляє Покровська МВА.
«Увага! Весь Покровськ аварійно знеструмлений», — йдеться у повідомленні.
Наразі енергетики з’ясовують причину зникнення електрики.
Утім, в МВА зазначили, що час відновлення електропостачання наразі невідомий.
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