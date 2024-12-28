Шольц розповів, як бачить позицію Трампа щодо завершення війни в Україні

Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що припинення війни в Україні можливе, лише якщо Україна буде сильною у військовому плані — канцлер Німеччини Олаф Шольц у інтерв’ю німецькому виданню t-online, опублікованому 27 грудня, повідомляє «Європейська правда»

Відповідаючи на питання, чи боїться канцлер, що «Трамп відмовиться від України», Олаф Шольц висловив думку, що обраний президент США розуміє: зупинити війну можна лише тоді, коли Україна стане сильною.

«Трамп хоче припинення війни. І у мене склалося враження, що він так само, як і ми, переконаний, що це вдасться лише за умови, якщо Україна буде сильною у військовому плані», – сказав він.

Шольц висловив впевненість, що, «всупереч деяким побоюванням, нам вдасться досягти скоординованої політики щодо України між США та Європою, а також між США та Німеччиною».

«Будьте уважні. Просте припинення вогню – це далеко не стійкий мир! І це стосується всього: нічого про Україну без України – іншими словами, ми говоримо з Україною, а не про Україну. Я вже двічі розмовляв з майбутнім президентом США Трампом, і ми погодилися, що ми – США і Європа – повинні тісно координувати один з одним всі ці питання. На більш пізньому етапі ми також будемо обговорювати гарантії безпеки для України, і Німеччина також відіграватиме в цьому важливу роль», – підкреслив Олаф Шольц.