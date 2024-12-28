Азербайджан уперше заявив, що катастрофа літака AZAL сталася через ураження зброєю Шольц розповів, як бачить позицію Трампа щодо завершення війни в Україні » Скандального професора Василенка звільнили з КНУ імені Шевченка Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка вирішило звільнити скандального професора Інституту журналістки Микиту Василенка, який розповідав про «голодних українок» та «іноземних миротворців». Відповідний наказ про дострокове розірвання контракту підписав ректор Володимир Бугров, повідомили на офіційному сайті вишу. Підставою для рішення стали висновки Вченої Ради, кафедри Інституту журналістики та Постійної комісії Вченої ради університету, які виявили «системні порушення» в поведінці професора. «Поведінка професора Микити Василенка не лише суперечила основним етичним принципам університетської спільноти, але й завдала репутаційної шкоди університету», – повідомили в адміністрації закладу. Там додали, що своїми діями Микита Василенко порушив: етичний кодекс університетської спільноти;

умови контракту науково-педагогічного працівника;

норми законів «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та «Про освіту». Столичний університет припиняє співпрацю з Микитою Василенком з 30 грудня 2024 року.