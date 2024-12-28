У ГУР розповіли, скільки далекобійних ракет накопичила Росія

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю Новини.LIVE.

За його словами, наразі Росія має у запасі близько 1400 далекобійних ракет. Зокрема, серед них 350 «калібрів», 500 «оніксів», 50 «кинджалів», понад 130 «іскандерів» та понад 400 одиниць X-101, X-35 та X-55.

«Але мова йде, що по багатьох позиціях це – недоторканий запас. Тому вони приділяють велику увагу плануванню, розвідці й не працюють так огульно, як це було на перших етапах повномасштабного вторгнення», – зазначив Юсов.

Представник ГУР також додав, що Росія здатна виготовляти від 40 до 50 ракет «іскандер», 30-50 «іалібрів» та близько 50 ракет X-101.

«Це виготовлення критично залежить, в тому числі й від іноземних компонентів. Тому посилення санкційної політики, контроль над дотриманням цієї санкційної політики – це важлива частина і завдання, над яким працюють Україна і партнери», — підкреслив Юсов.