У НАТО вважають, що ймовірний неконвенційний напад Росії на Альянс призведе до значних втрат

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

Аппатурай, який займається оновленням стратегії НАТО щодо моніторингу та стримування гібридної війни, зазначив, що держави-члени Альянсу мають чітко визначити між собою та у відносинах із Москвою, який рівень бойових дій у «сірій зоні» може спровокувати відповідь союзників, зокрема із застосуванням військової сили.

Він наголосив, що 32 країни-члени НАТО вже перебувають у ситуації, коли російські гібридні атаки на Європу, США та Канаду наближаються до межі, яка п’ять років тому вважалася б «абсолютно неприйнятною».

Особливе занепокоєння викликає збільшення кількості «кінетичних» дій – таких як пошкодження критично важливих підводних кабелів, диверсії проти об’єктів інфраструктури та встановлення вибухових пристроїв у вантажах літаків – що стало помітним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

«Ми можемо нарахувати десятки таких випадків, до 100 точно. Але також є багато змов, які вдалося зірвати», – зазначив заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних і кібернетичних технологій.

Відповідаючи на запитання, чи існує ризик, що якась російська гібридна атака перевищить поріг, який спонукає НАТО до колективної відповіді відповідно до статті 5 (де напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх), Аппатурай відповів: «Мене справді турбує, що одна з таких атак може набути широкого масштабу».

«Є реальна ймовірність, що така атака спричинить значні людські втрати або серйозні економічні збитки,» – підкреслив він. «Ми не хочемо опинитися в ситуації, коли не маємо чіткого плану дій,» – додав Аппатурай.

Його команда зараз працює над оновленням стратегії НАТО для розуміння, стримування та протидії гібридній війні. Попередня версія цієї стратегії була розроблена у 2015 році, коли характер загроз був зовсім іншим.

Оновлення включає нові зусилля Альянсу зі складання планів на випадок різних типів гібридних атак, зокрема з боку Росії, а також Китаю, Ірану і Північної Кореї. Це дозволить краще оцінити масштаби й напрямки викликів.

Очікується, що нова стратегія, яка буде ухвалена на саміті НАТО у 2025 році, також визначатиме, як ефективніше стримувати агресію і реагувати на неї, враховуючи, що будь-які дії Альянсу можуть бути розцінені як ескалація.