У Румунії назвали дату президентських виборів

Про це повідомляє Digi 24.

Згідно з повідомленням, керівна коаліція призначила дату президентських виборів у суботу, 28 грудня, під час засідання.

Керівна коаліція, до складу якої входять проєвропейські партії СДП, ПНЛ та СДПМ, оголосила про підтримку Кріна Антонеску як єдиного кандидата на пост президента. Серед інших учасників виборів можуть бути Олена Ласконі (USR), Нікушор Дан, Келін Георгеску та Даніель Фунеріу, усі незалежні кандидати.

Ці вибори стануть повторними після того, як Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру, який відбувся наприкінці листопада.