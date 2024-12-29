Українські військові використовують на фронті понад 96% безпілотників вітчизняного виробництва, — Умєров

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Умєрова, завдяки активному розвитку оборонно-промислового комплексу в Україні у 2024 році галузь дронів значно наростила обсяги виробництва. Він зазначив, що зазначив, що безпілотники українського виробництва забезпечили 96,2% потреб Сил оборони цього року.
«Завдяки замовленням Міноборони вітчизняному виробництву ми закриваємо ключові потреби воїнів, водночас зменшуючи залежність від поставок партнерів», — підкреслив очільник Міноборони.
Зокрема, у 2024 році українські підприємства виготовили та зібрали:
- понад 1.5 мільйона FPV-дронів (разом з ДССЗЗІ)
- ударні коптери-бомбери
- літаки-камікадзе
- розвідувальні дрони-крила
- далекобійні deepstrike-дрони
«Такі цифри свідчать про новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БПЛА. Співпраця з вітчизняними підприємствами буде нашим пріоритетом і у 2025 році», — підсумував Умєров.
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