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Українські військові використовують на фронті понад 96% безпілотників вітчизняного виробництва, — Умєров

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Умєрова, завдяки активному розвитку оборонно-промислового комплексу в Україні у 2024 році галузь дронів значно наростила обсяги виробництва. Він зазначив, що зазначив, що безпілотники українського виробництва забезпечили 96,2% потреб Сил оборони цього року.

«Завдяки замовленням Міноборони вітчизняному виробництву ми закриваємо ключові потреби воїнів, водночас зменшуючи залежність від поставок партнерів», — підкреслив очільник Міноборони.

Зокрема, у 2024 році українські підприємства виготовили та зібрали:

  • понад 1.5 мільйона FPV-дронів (разом з ДССЗЗІ)
  • ударні коптери-бомбери
  • літаки-камікадзе
  • розвідувальні дрони-крила
  • далекобійні deepstrike-дрони

«Такі цифри свідчать про новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БПЛА. Співпраця з вітчизняними підприємствами буде нашим пріоритетом і у 2025 році», — підсумував Умєров.

29 декабря, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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