Марченко розповів, чому влада підвищила податки та чи планує зробити це знову у 2025 році

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Мінфіну Сергій Марченко.

За його словами, наразі 26% ВВП іде на оборону. Тому рішення про підвищення податків Марченко назвав вимушеним.

«У цих умовах у нас немає іншого виходу, крім як пошук балансів. Це було вимушене болюче рішення, воно досить компромісне. Той компроміс, на який ми вийшли, мене як міністра фінансів лише частково задовольнив. Ключовим завданням було вирівняти баланс між потребами Збройних Сил України й нашими можливостями», — сказав чиновник.

Міністр пояснив, що через обмеження на внутрішні запозичення основним джерелом фінансування армії залишаються податки.

«У цьому році інших джерел, ніж фінансувати наші Збройні Сили коштом податків, у нас немає. Обсяги внутрішніх запозичень теж мають певні обмеження, тобто ми не можемо нескінченно роздувати запозичення. Нам треба було спиратися на якусь стабільну базу», — висловився Марченко.

При цьому він переконаний, що громадяни й бізнес розуміють неминучість підвищення податків в умовах повномасштабної війни.

«Спілкуючись із представниками бізнесу та громадянами, ми розуміємо, що це не є непосильною ношею, зважаючи на те, що кожна їхня гривня піде на Збройні Сили. Це важливо. Ці кошти підуть на фінансування армії», — наголосив міністр.

Водночас він запевнив, що уряд не планує нових підвищень у наступному році.

«На наступний рік, на цей час, ми не плануємо йти з пропозиціями щодо збільшення податків. У нас немає таких планів. Ми б воліли уникнути цих кроків у найближчій перспективі, адже розуміємо, що це досить болюче для бізнесу та громадян, які намагаються вижити у складних умовах», – резюмував очільник Мінфіну.