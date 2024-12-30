 
«  
  »

США нададуть Україні $15 млрд з доходів від заморожених активів РФ

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Відповідна угода була підписана між Міністерством фінансів України та Світовим банком.

За словами Шмигаля, кошти будуть виділені у межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму 20 млрд доларів за ініціативою G7.

Очільник українського уряду зазначив, що кошти будуть спрямовані на соціальні та гуманітарні потреби в Україні.

«Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка змушує Росію платити за агресію проти України», — наголосив він.

30 декабря, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  