США нададуть Україні $15 млрд з доходів від заморожених активів РФ

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Відповідна угода була підписана між Міністерством фінансів України та Світовим банком.

За словами Шмигаля, кошти будуть виділені у межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму 20 млрд доларів за ініціативою G7.

Очільник українського уряду зазначив, що кошти будуть спрямовані на соціальні та гуманітарні потреби в Україні.

«Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка змушує Росію платити за агресію проти України», — наголосив він.