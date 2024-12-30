США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,5 млрд

Про це інформує Білий дім.

«Сьогодні я з гордістю оголошую про виділення майже 2,5 млрд доларів на безпекову допомогу Україні, оскільки український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії», — наголосив Байден.

Новий пакет допомоги включає додаткові 1,25 млрд доларів для українських військових та 1,22 млрд доларів в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI).

За його словами, ці кошти нададуть Україні «як негайний приплив сил і засобів, які вона продовжує ефективно використовувати на полі бою, так і довгострокові поставки засобів протиповітряної оборони, артилерії та інших критично важливих систем озброєнь».

«Як я і обіцяв на початку цього року, міністерство оборони вже виділило всі кошти, що залишилися, виділені конгресом в рамках програми USAI, і моя адміністрація повністю використовує кошти, виділені конгресом на підтримку скорочення американської техніки для України», — додав Байден.

Крім того, президент США доручив своїй адміністрації продовжувати якнайшвидше нарощувати обсяги допомоги Україні, «включаючи виведення застарілого американського обладнання для України, швидку доставку його на поле бою, а потім відродження оборонно-промислової бази США для модернізації та поповнення наших запасів новими видами озброєнь».

«Міністерство оборони доставляє сотні тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень броньованих машин, які посилять Україну в умовах зими. За моєю вказівкою Сполучені Штати продовжуватимуть невпинно працювати над зміцненням позицій України у цій війні протягом решти мого перебування на посаді», — підсумував він.