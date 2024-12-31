 
 
  »

Морський дрон Magura V5 уперше знищив російський гелікоптер Мі-8 і пошкодив ще один

Про це повідомляє ГУР МО.

«31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного  морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням», — йдеться у дописі.

Зазначається, що під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon знищено російський гелікоптер Мі-8.

Як повідомляє ГУР, ще один такий самий ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись до аеродрому базування.

31 декабря, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  