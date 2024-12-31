В енергосистемі України є значний дефіцит потужності: ситуація станом на 31 грудня » Морський дрон Magura V5 уперше знищив російський гелікоптер Мі-8 і пошкодив ще один 31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 уперше в історії уразили російський гелікоптер Мі-8 за допомогою ударного морського дрона Magura V5 Про це повідомляє ГУР МО. «31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням», — йдеться у дописі. Зазначається, що під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon знищено російський гелікоптер Мі-8. Як повідомляє ГУР, ще один такий самий ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись до аеродрому базування.