Україна повернула з полону 189 захисників

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Повернення наших людей з російського полону – це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів: нашій команді вдалося повернути 189 українців додому», — написав він.

Серед повернених військовополонених — захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери.

«Це нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. А також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі», — повідомив Зеленський.