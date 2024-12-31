Україна збільшила експорт на понад 13% до 41 мільярдів доларів у 2024 році

Експорт товарів з України зріс на 13,4% у 2024 році, досягнувши 41 млрд доларів США, при цьому обсяг експорту в фізичному вираженні збільшився на 28,8%, до 129,3 млн тонн.
Про це повідомили в пресслужбі Мінекономіки.
Основним фактором зростання експорту стала стабілізація роботи морських портів України. Якщо у 2023 році було експортовано морем 54,8 млн тонн товарів, то в 2024-му цей показник зріс до 87,2 млн тонн.
Транспортування товарів зазнало змін не лише кількісно, а й якісно. Хоча обсяг перевезень автомобільним транспортом у вазі зменшився, загальна вартість вантажів, що перевозилися автомобілями, зросла до 14,5 млрд дол.
У 2023 році Україна експортувала 100,3 млн тонн на суму 36,1 млрд дол.
Ключовим торговельним партнером України в 2024 році залишався Європейський Союз, з яким експортовано товарів на суму 24,5 млрд дол (на 1 млрд дол більше, ніж у 2023 році).
Серед основних партнерів поза ЄС – Китай (2,3 млрд дол), Туреччина (2,1 млрд дол), Єгипет (1,6 млрд дол), Індія (986 млн дол), та Молдова (935 млн дол).
Лідером експортних поставок у 2024 році стала соняшникова олія, експорт якої склав понад 5 млрд дол. Також з продукції переробки було експортовано:
- Соняшниковий шрот – 1 млрд дол,
- М’ясо птиці – 945 млн дол,
- Цукор – 408 млн дол,
- Соєва олія – 311 млн дол.
Відроджується металургійний експорт. У 2024 році Україна експортувала:
- Напівфабрикати з заліза на 927,5 млн дол,
- Гарячекатаний прокат – 802 млн дол,
- Чавун – 500 млн дол,
- Трубна продукція – 577 млн дол.
Значну частину експорту також становила сировина:
- Кукурудза – 4,9 млрд дол,
- Пшениця – 3,68 млрд дол,
- Залізна руда – 2,75 млрд дол,
- Соя – 1,29 млрд дол.
З-поміж інших значних постачальників продукції Україна відзначила виробників кабелів (експорт на суму 1,26 млрд дол) та меблів (460,6 млн дол).
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