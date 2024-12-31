В енергосистемі України є значний дефіцит потужності: ситуація станом на 31 грудня

Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго.

«Ворог продовжує обстріли енергетичної інфраструктури, що призводить до пошкодження підстанцій і ліній електропередачі, обмежуючи можливості енергосистеми. Енергетики оперативно виконують роботи з відновлення на пошкоджених енергооб’єктах, максимально здійснюють необхідні заходи для стабілізації енергосистеми», — йдеться у повідомленні Міненерго.

У відомстві закликали українців споживати електроенергію ощадливо.

Своєю чергою в Укренерго зазначили, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після 13 масованих атак росіян від початку цього року, у ній зберігається значний дефіцит потужності. Інформацію щодо можливих стабілізаційних вимкнень українці можуть знайти на сайті та на сторінках своїх обленерго в соцмережах.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 10 283 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС становить 14.12 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.