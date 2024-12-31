Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК в Україні

Інформацію про це вказано в картці законопроєкту.

Закон передбачає, що з 1 січня 2025 року замість МСЕК запрацюють експертні комісії у кластерних і надкластерних лікарнях. Вони мають проводити оцінку відповідно до критеріїв міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я.

«Щоб унеможливити корупцію, комісії вибірково отримуватимуть на розгляд пацієнта, але ані він сам, ані комісія не будуть знати, хто з лікарів розглядатиме питання. Без змін залишаться встановлені раніше статуси осіб з інвалідністю, а також медико-соціальна експертиза для дітей», – нагадали в телеграм-каналі Верховної Ради України.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 30 грудня сказав, що медико-соціальні комісії передадуть незавершені справи зі встановлення інвалідності експертним комісіям у лікарнях, які проводитимуть оцінку функціонування особи.

За його словами, визначено понад 290 закладів охорони здоров’я, в яких сформовано 1450 експертних команд, котрі розглядатимуть справи МСЕКів. За кожною МСЕК закріплений медичний заклад, справи оцифровують, а далі вони потрапляють в електронну систему, де надалі відбуватимуться всі процеси щодо подальшої оцінки функціонування людини.

У МОЗ запевнили, що людям не варто хвилюватися, що їхня справа загубилася.

«У нас є реєстр справ, ми знаємо, які справи куди передалися, формується електронна черга, кожний медзаклад попередить, де знаходиться справа і на коли призначений розгляд. І буде підтримка гарячої лінії з 1 січня», — цитує Ляшка Укрінформ.

Загалом, за даними МОЗ, наразі в архівах МСЕК налічується 1,3 млн справ, понад 40 тис. із них уже передані від МСЕК до медзакладів, в яких функціонуватимуть експертні команди з оцінювання функціонування людини. По тих справах, які вже оцифровані, призначені дата і час засідання.