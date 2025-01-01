РФ атакувала Україну 1 січня: у Києві через падіння уламків БПЛА зруйновано верхні поверхи будинку, загинули дві людини

Падіння уламків у Києві

З вечора 31 грудня РФ атакувала Україну безпілотниками. 1 січня близько 07:00 сили ППО працювали по цілях на Київщині. Пізніше, після гучних вибухів у столиці, стало відомо, що внаслідок атаки ударних БПЛА по Києву зафіксовано падіння уламків у Печерському районі.

За даними мера столиці Віталія Кличка у житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. Проводиться евакуація мешканців. Пізніше кількість постраждалих збільшилася до шести, двох людей госпіталізували. Серед чотирьох мешканців, яким медики надали допомогу на місці, є вагітна жінка.

Крім того, пожежу зафіксували в нежитловій будівлі у Святошинському районі Києва. За даними КМВА, у районі пошкоджені автомобілі, гаражі та виникла локальна пожежа. Також повідомляється про пошкодження трамвайних колій за 100 м від депо.

Пізніше стало відомо, що в житловому будинку в Печерському районі, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БПЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку. Рятувальна операція триває.

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Крім того, у Києві горів дах одного з корпусів Національного банку внаслідок падіння уламків БПЛА. Пожежу швидко ліквідували. Усі операційні системи та сервіси Нацбанку функціонують у повному обсязі.

На нічну атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він опублікував фото наслідків падіння уламків дронів у Києві і зазначив, що Росію навіть у новорічну ніч хвилювало лише те, як зробити боляче Україні.

«Я вдячний усім, хто, незалежно від обставин, щоночі та кожного дня на службі, на роботі, захищає Україну та українців. Наша армія, яка стримує штурми. Рятувальники, які готові допомогти в будь-якій точці України. Усі екстрені служби, наші медики, кожен і кожна, чия робота – берегти життя», — написав президент.