У Новому Орлеані автівка в’їхала в натовп: щонайменше 10 людей загинули, 30 поранених

Про це пише CNN.

«Є 30 поранених пацієнтів, які були доставлені NOEMS (Служба екстреної медичної допомоги Нового Орлеана), і 10 загиблих. Партнери з громадської безпеки реагують на місці події. Оновлення будуть надходити в міру їх надходження», – повідомило міське агентство з питань готовності до стихійних лих NOLA Ready.

Свідок події Кевін Гарсія в коментарі CNN розповів, що «все, що я бачив, це вантажівка, яка врізалася в усіх на лівій стороні тротуару Бурбон». Він також додав, що чув постріли.

Інша очевидиця інциденту Віт Девіс сказала журналістам, що перебувала в нічному клубі, коли трапилась аварія. За її словами, деякий час з приміщення відвідувачів не відпускали.

«Коли нас нарешті випустили з клубу, поліція махала нам, куди йти, і говорила, щоб ми швидко забиралися з цього району. Я бачила кілька мертвих тіл, які вони навіть не змогли приховати, і безліч людей, які отримували першу допомогу», – розповіла дівчина.

Вона додала, що поліція наказала людям, які перебували на місці події, «відкласти свої телефони й піти якомога швидше».