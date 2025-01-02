Британія провела базову підготовку 200 українських льотчиків перед навчанням на F-16

Про це повідомляє Генштаб.

«Інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях», — ідеться у повідомленні.

На британській авіабазі українці проходять два наземні курси: авіаційної медицини та тренування в центрифузі з високою силою перевантаження. Також їх навчають англійської мови.

Окрім того, пілоти вивчали літак Tutor, на якому навчають усіх пілотів британських ВПС. Це стало знайомством українців із бортами 4-го покоління. У програмі було не лише загальне керування літаком, а й польоти в умовах відсутності видимості — тільки за приладами. Навігація на низьких висотах і фігури вищого пілотажу.

ВПС Британії не літають на F-16, тому можуть забезпечити лише перший етап навчальної програми. Далі на українців чекає поглиблена льотна підготовка від інструкторів французьких повітряних сил. Лише потім — вони пересядуть на F-16 в одній із країн-союзниць.