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Міноборони обіцяє реформи в командуванні Сухопутних військ ЗСУ після комплексного аналізу

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок. Особливо це стосується Сухопутних військ ЗСУ – найбільш чисельного та стратегічно важливого виду Збройних Сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів», – сказав міністр.

Він зазначив, що події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті, тому наголосив на необхідності для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого «мати повну картину стану справ».

Для цього головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз командування СВ ЗСУ. Зокрема, йдеться про:

  • аналіз організаційної структури та повноважень;
  • оцінку ефективності управлінських процесів;
  • перевірку на дотримання законодавства.

На основі результатів перевірки оборонне відомство запровадить реформи у системі управління та кадрової політики в командуванні Сухопутних військ, оптимізує управлінські процеси та посилить боєздатність українських підрозділів новими підходами до підготовки.

2 января, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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