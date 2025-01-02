Міноборони обіцяє реформи в командуванні Сухопутних військ ЗСУ після комплексного аналізу

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
«Перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок. Особливо це стосується Сухопутних військ ЗСУ – найбільш чисельного та стратегічно важливого виду Збройних Сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів», – сказав міністр.
Він зазначив, що події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті, тому наголосив на необхідності для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого «мати повну картину стану справ».
Для цього головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз командування СВ ЗСУ. Зокрема, йдеться про:
- аналіз організаційної структури та повноважень;
- оцінку ефективності управлінських процесів;
- перевірку на дотримання законодавства.
На основі результатів перевірки оборонне відомство запровадить реформи у системі управління та кадрової політики в командуванні Сухопутних військ, оптимізує управлінські процеси та посилить боєздатність українських підрозділів новими підходами до підготовки.
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