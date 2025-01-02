ООН заявила про обмеження релігійних свобод в Україні

Про це йдеться у доповіді, оприлюдненій 31 грудня 2024 року.

В ООН переконані, що ухвалений у серпні 2024 року закон про заборону діяльності УПЦ МП в Україні порушує міжнародні стандарти, адже «національна безпека не є достатньою підставою для обмеження релігійної свободи за міжнародними договорами».

Згідно з поправками до закону про релігійні організації, забороняється діяльність іноземних релігійних організацій, пов’язаних із країнами-агресорами, а також їхніх українських партнерів.

«Якщо суд встановить, що українська релігійна організація пов’язана із забороненою іноземною організацією, він може ухвалити рішення про її розпуск. Водночас розпуск впливає на можливість окремих осіб сповідувати свою релігію чи переконання разом з іншими та загрожує життєздатності громади загалом», – ідеться у доповіді ООН.

Закон дозволяє розпуск організацій, якщо їхні «уповноважені особи» визнані винними у злочинах, зокрема тих, що загрожують національній безпеці, або причетні до «неодноразових фактів поширення пропаганди ідеології русского миру».

«Подібні розпливчасті формулювання не дають чіткого розуміння вимог закону та можуть покласти відповідальність на релігійні громади за дії окремих осіб», — зазначили своєю чергою в ООН.