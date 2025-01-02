Польща почала головування в Раді ЄС

Про це йдеться на сайті Польського головування в ЄС, передає Укрінформ.

«Польське головування буде підтримувати дії зі зміцнення європейської безпеки у всіх її вимірах: зовнішньому, внутрішньому, інформаційному, економічному, енергетичному, продовольчому та у сфері охорони здоров’я», — йдеться в повідомленні.

Польща очолила Раду ЄС у період, коли Європа протистоїть наслідкам російської збройної агресії проти України та наголошує на важливості посилення своєї обороноздатності.

«Для Європи це час випробувань та рішень. Європейський Союз повинен захистити себе та своїх громадян та піклуватися про своє найближче сусідство. Він має надати європейцям почуття безпеки та перспективу розвитку», — наголошує Польське головування в ЄС.

Особливу увагу приділено необхідності збереження єдності в Європі та співпраці з близькими за цінностями партнерами, зокрема з країнами-кандидатами на вступ до ЄС.

Програма Польського головування в Раді ЄС акцентує на кількох ключових напрямах, серед яких пріоритетним є оборона та безпека.

«Потрібні скоординовані та амбітні дії у сфері європейської оборони, що доповнюватимуть зусилля в межах НАТО… Пріоритетом Польського головування буде зміцнення співробітництва з НАТО та із близькими за переконаннями країнами за межами ЄС, головним чином із США, а також із Великою Британією, Південною Кореєю та іншими», — наголошується у заяві.

Посилення європейської оборони має включати збільшення витрат на військові потреби, розвиток оборонної промисловості та усунення слабких місць у оборонних можливостях Європи.