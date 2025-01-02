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Російська армія за добу на фронті втратила 1370 військових

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 792170 (+1370) осіб,
  • танків ‒ 9676 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20056 (+13) од,
  • артилерійських систем – 21552 (+20) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 330 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21200 (+69),
  • крилаті ракети ‒ 3003 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32729 (+54) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3675 (+3).
2 января, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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