Фінляндія розпочала річне головування в ОБСЄ Польща почала головування в Раді ЄС » Російська армія за добу на фронті втратила 1370 військових Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще 1370 окупантів. Також українські захисники знищили 13 бронемашин та 20 артсистем ворога Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.25 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 792170 (+1370) осіб,

танків ‒ 9676 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 20056 (+13) од,

артилерійських систем – 21552 (+20) од,

РСЗВ – 1256 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1032 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 330 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21200 (+69),

крилаті ракети ‒ 3003 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 32729 (+54) од,

спеціальна техніка ‒ 3675 (+3).