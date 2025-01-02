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Росіяни активізувалися й утворили плацдарм у районі Лимана

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

За інформацією джерела, росіяни утворили плацдарм й тиснуть у напрямку села Іванівка біля Лиману.

«Противник вже давно націлився на місцевість навколо річки Жеребець і постійно шукає можливість витіснити підрозділи Сил оборони України по всьому відтинку Іванівка — Терни — Ямполівка — Торське. Найбільший тиск здійснюється на перші два села. В Іванівці ка**пи побачили можливість просування, тож неодмінно взялися це реалізовувати», — йдеться у повідомленні.

Як пояснюють аналітики, найбільш неприємним може стати вихід росіян на висоти за самим селом.

«Зараз українські військові роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися і відтіснити його, зламавши задум. На дану ділянку варто звернути увагу. Битва триває…», — додали у DeepState.

2 января, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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