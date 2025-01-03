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ФБР попередило правоохоронні органи США про загрозу повторних терактів

Про це пише ABC News.

«Ми радимо федеральним, державним, місцевим, територіальним, урядовим правоохоронцям та партнерам з безпеки приватного сектору залишатися пильними щодо потенційних атак, натхненних цією атакою (у Новому Орлеані, — ред.) та іншими недавніми смертельними інцидентами з використанням транспортних засобів по всьому світу», — йдеться у бюлетені.

Також ФБР і міністерство зазначили в документі, що ІДІЛ з 2014 року пропагує використання транспортних засобів як інструментів для тероризму.

За словами джерел видання, останніми місяцями ІДІЛ посилила заклики своїх прихильників здійснювати низькотехнологічні атаки з масовими жертвами, особливо з початку конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС у жовтні 2023 року.

3 января, 2025 | Category: Новини українською, Новости, США

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