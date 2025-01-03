Курт Волкер припустив, що Україні доведеться піти на територіальні поступки РФ

Про це він сказав в інтерв’ю LIGA.net.

«На жаль, я думаю, ймовірно, все йде саме до цього… Ніхто не визнає російську окупацію. Але ми, напевно, будемо бачити зобов’язання або розуміння того, що Україні це не буде повернуто військовим шляхом», – зазначив Волкер.

На переконання дипломата, потрібно домагатися деокупації населених пунктів іншими засобами. При цьому Волкер упевнений, що Росія чинитиме опір і продовжуватиме захоплювати нові території.

Дипломат зазначив, що союзники дають відсіч РФ і запроваджують санкції, однак це має наслідки також і для мешканців тимчасово окупованих територій.

За словами Волкера, ситуація нагадує йому Німеччину після Другої світової війни.

«Після Другої світової війни розвивалася Західна Німеччина, був вступ до Європейського Союзу, вступ до НАТО. А Східна Німеччина була окупована радянськими військами. І так тривало 40 років до того, як Німеччина знову об’єдналася», – нагадав колишній спецпредставник США.