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Українська документалка «Бартка» здобула Гран-прі онлайн-програми ОКО Film Festival

Про це повідомляє Держкіно.

На 5-му Міжнародному етнографічному ОКО Film Festival, що проходив у Болграді (Україна) та Софії (Болгарія), оголосили переможців глядацького голосування онлайн-програми.

Глядацький Гран-прі української частини онлайн-програми отримав документальний фільм «Бартка» режисера Володимира Бакума.

Фільм розповідає історію лісничого Василя Павловича, який працює в Карпатах і готується до виходу на пенсію. У стрічці висвітлюються важливі теми: вирубка лісів, екологічна криза та необхідність переосмислення нашого ставлення до природи.

Ця стрічка – повнометражний дебют продюсера Артема Голубєва та режисера Володимира Бакума.

3 января, 2025 | Category: Новости, Украина

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