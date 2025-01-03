ВМС України у 2024 році вразили близько 50 військових об’єктів РФ ФБР попередило правоохоронні органи США про загрозу повторних терактів » Українська документалка «Бартка» здобула Гран-прі онлайн-програми ОКО Film Festival Документальний фільм «Бартка» режисера Володимира Бакума отримав глядацький Гран-прі онлайн-програми ОКО Film Festival на міжнародному етнографічному кінофестивалі Про це повідомляє Держкіно. На 5-му Міжнародному етнографічному ОКО Film Festival, що проходив у Болграді (Україна) та Софії (Болгарія), оголосили переможців глядацького голосування онлайн-програми. Глядацький Гран-прі української частини онлайн-програми отримав документальний фільм «Бартка» режисера Володимира Бакума. Фільм розповідає історію лісничого Василя Павловича, який працює в Карпатах і готується до виходу на пенсію. У стрічці висвітлюються важливі теми: вирубка лісів, екологічна криза та необхідність переосмислення нашого ставлення до природи. Ця стрічка – повнометражний дебют продюсера Артема Голубєва та режисера Володимира Бакума.