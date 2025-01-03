Українські військові контролюють фактично весь Часів Яр, — ОСУВ «Хортиця»

Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в етері телемарафону.
Він розповів, що окупанти намагаються перейти канал Сіверський Донець — Донбас, що в східній частині міста.
«Там усе досить стабільно в плані інтенсивності. Росіяни зачепилися в передмісті за каналом Сіверський Донець — Донбас. Українці контролюють фактично все місто і відбивають атаки, а росіяни намагаються, по-перше, перейти канал, а по-друге, атакувати вже відомий комбінат вогнетривких матеріалів», — сказав речник.
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