Зеленський: Трамп може стати вирішальним у завершенні війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у завершенні війни і може допомогти зупинити російського диктатора Володимира Путіна — інтерв’ю Володимира та Олени Зеленських в телемарафоні 2 січня

«Трамп може бути вирішальним. Для нас це найголовніше. Він, його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він спроможний зупинити Путіна, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може».

Президент нагадав, що у нього вже було декілька розмов з Трампом.

«Він, я вважаю, що сильний та непередбачуваний. Я хотів би, щоб непередбачуваність Трампа стосувалася передусім Росії. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Я вважаю, що це правда».