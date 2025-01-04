ЗСУ продовжують отримувати браковані міни, — Бутусов

Про це із посиланням на інформацію безпосередньо від військовослужбовців у себе на фейсбуці заявив український журналіст, головний редактор порталу «ЦензорНет» Юрій Бутусов.

«Мінометники 151-і, 155-і, 59-і бригад масово продовжують отримувати тисячі бракованих мін Мінстратегпрому (Міністерства стратегічних галузей промисловості — ред.), ніхто ці міни не забирає та не міняє, продовжують гнати брак», — зазначив він.

На підтвердження своїх слів Бутусов наводить коротке відео з розпаковкою нових ящиків з мінами у 151-ій окремій механізованій бригаді ЗСУ.

Відповідальним за продовження постачання військам бракованих артилерійських мін журналіст називає особисто очільника Мінстратегпрому Германа Сметаніна.

«Пан Сметанін бреше, щоб прикрити свою корупцію та безпорадність, ціна якої — не гроші, а кров українських воїнів. Ні Сметанін, ні керівництво Мінстратегпрому на фронті не бувають, вони бояться дивитись в очі захисникам України, яким вони постачають хлам», — наголошує Бутусов.

Міністр оборони Рустем Умєров і верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, за словами журналіста, «ніяких заходів для виправлення ситуації, для вилучення бракованих мін не вживають».