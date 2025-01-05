Блинкен: США были серьезно обеспокоены угрозами Путина использовать ядерное оружие против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью изданию Financial Times рассказал, что у уходящей администрации «есть основания полагать», что власти КНР выходили на контакт с Кремлем и предостерегали Москву от применения ядерного оружия.

По его данным, в США считали, что Путин действительно мог допускать такую возможность и очень опасались этого.

«Даже если вероятность увеличивается с 5 до 15 процентов, когда речь идет о ядерном оружии, это очень серьезно», — добавил Блинкен.

Блинкен подчеркнул, что экспортные ограничения и санкции США оказали серьезное влияние на Китай и, очевидно, что руководству КНР это очень не понравилось.

Глава Госдепа отметил, что именно в результате этого, одним из немногих вопросов, в которых Пекин оказал содействие Вашингтону, стало предотвращение применения ядерного оружия Москвой.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства рассказал также, что США в ближайшее время могут ввести новые санкции против китайских компаний, поставляющих в Россию товары двойного назначения.

В этом интервью Энтони Блинкен заверил, что Кремль потерпел «стратегическое поражение» в войне с Украиной. США и НАТО имеют гораздо больше ресурсов, чем Россия, особенно в настоящее время, подчеркнул госсекретарь.