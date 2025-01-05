У поліції спростували інформацію про нібито автофіксацію відсутності у водіїв страхового поліса

Про це йдеться на Facebook-сторінці Нацполіції.

«Мережею шириться інформація про нібито початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність «страховки» в автоматичному режимі. Ця інформація не відповідає дійсності», – наголосили в поліції.

Там пояснили, що наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо цього правопорушення.

За словами правоохоронців, потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації відсутності страхового поліса.

У поліції додали, що система автофіксації наразі технічно не адаптована для фіксації цього порушення. Водночас це питання опрацьовуватимуть, а про початок фіксації відсутності страховки в автоматичному режимі громадян повідомлять заздалегідь.

«Проте, порушення можуть фіксувати під час зупинки транспортного засобу поліціянти, як і раніше, тому поліс треба оформляти, адже це не тільки вимога закону, а й ваша безпека», – наголосили правоохоронці.