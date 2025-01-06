Прем’єр Канади Трюдо оголосив про намір піти у відставку

Про це повідомляє Reuters.

«Я маю намір піти у відставку з посади лідера партії, з посади прем’єр-міністра після того, як партія обере свого наступного лідера через потужний загальнонаціональний конкурсний процес», — заявив Трюдо.

Прем’єр наголосив, що у неділю, 5 січня, попросив розпочати цей процес: «Країна заслуговує на реальний вибір на наступних виборах, і мені стало ясно, що якщо мені доведеться вести внутрішні баталії, я не зможу бути найкращим варіантом».

Довідка. Трюдо був другим наймолодшим прем’єр-міністром Канади в історії, коли вступив на посаду у віці 43 років у 2015 році.

Трюдо перебував на посаді майже 10 років, і в останні місяці його популярність знизилася, оскільки багато хто занепокоєний зростанням вартості життя і недоступністю житла.

«Його відхід залишить лібералів без постійного керівника в той час, коли опитування показують, що ліберали значно програють офіційній опозиції консерваторам на виборах, які мають відбутися наприкінці жовтня», — йдеться у дописі.