Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
«В Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків», — напиcала Черногоренко у Facebook.
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У застосунку Резерв+ відновили послугу відстрочки для багатодітних батьків
Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
«В Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків», — напиcала Черногоренко у Facebook.
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