Прем’єр Молдови: Криза у Придністров’ї – це спроба Кремля вплинути на Україну

Голова уряду Молдови Дорін Речан вважає, що за енергетичною та гуманітарною кризою у Придністров’ї стоїть російська влада, яка хоче використати цей важіль для тиску на Україну.

Речан під час кризового брифінгу 6 січня у Кишиневі, повідомляє кореспондент «Європейської правди»

Прем’єр Молдови, який почав виступ за слів вдячності на адресу ЗСУ та України тза захист Молдови та й всієї Європи, наголосив, що нинішня енергетична криза у Придністров’ї є штучно створеною. Саме цим він пояснює те, що де-факто влада регіону, попри погіршення ситуації, не зацікавлена у підтримці.

«Кишинів запропонував допомогу, але ця пропозиція була відкинута, оскільки Росії потрібна штучно створена гуманітарна криза», – повідомив він. «Росія контролює Придністров’я, і вони не дозволяють нікому допомагати придністровському регіону», – додав прем’єр.

Речан деталізував попередні заяви уряду Молдови про те, що енергокриза є частиною масштабного плану РФ.

«Мета Росії – створити нестабільність у регіоні, в також, що дуже важливо, вплинути на вибори у Молдові, що відбудуться восени. Їхня мета – отримати проросійський уряд, що зрештою допоможе їм консолідувати власні військові спроможності (незаконно розміщені на території Молдови – ЄП), а надалі – використовувати цей важіль, у тому числі проти України», – заявив він.