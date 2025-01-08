Сіярто звинуватив Україну в тому, що газ в Європі подорожчав

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Сіярто зазначив, що зупинка транзиту призвела до підвищення цін на природний газ в Європі на 20%. Він наголосив, що це рішення поставило європейську економіку в скрутне становище, особливо в Центральній Європі.

«Сьогодні навіть найфанатичніші брюссельці не можуть заперечувати, бо не знають, що конкурентоспроможність Європейського Союзу останнім часом різко погіршилася, і однією з головних причин цього є те, що ціни на газ в Європі стали набагато вищими, ніж у наших конкурентів», — наголосив він.

За його словами, основними причинами підвищення цін на газ у Європі стали «заходи зі штучного зменшення кількості газу, такі як заборона певних джерел газу через санкції або політичні заходи, а також блокування певних маршрутів постачання».

Очільник угорського зовнішньополітичного відомства висловив переконання, що саме Україна винна у підвищенні цін на газ.

«Таким чином, Україна, яка прагне членства в ЄС як країна-кандидат, своїм черговим рішенням знову поставила європейську економіку в скрутне становище», — наголосив Сіярто.