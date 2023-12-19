Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Білий дім у понеділок повторив заклик до Конгресу США поквапитись із затвердженням додаткового фінансування для України, застерігши, що нинішніх коштів вистачить лише на один пакет військової допомоги до кінця року — «Європейська правда» з посиланням на «Укрінформ»; онлайн-брифінг координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі

Кірбі сказав, що США планують оголосити про ще один пакет військової допомоги Україні до кінця грудня.

«Однак, коли це буде зроблено…, ми більше не матимемо повноважень на поповнення запасів», – додав він, маючи на увазі, що ці пакети військової допомоги виділялись з американських складів, а кошти скеровувались на їхнє поповнення.

Представник Білого дому вкотре закликав Конгрес без зволікань схвалити запит президента США Джо Байдена з додатковим фінансуванням потреб національної безпеки, зокрема допомоги для України.

Він повторив, що більшість коштів залишається на американських оборонних підприємствах, які виробляють необхідну для ЗСУ зброю.