Ердоган спрогнозував, що ЄС гальмуватиме вступ України та Молдови

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня лідери ЄС погодилися розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо вступу до блоку. Президент України Володимир Зеленський привітав цей крок як «перемогу» для України та європейського континенту.

Виступаючи перед журналістами після повернення з Угорщини, Ердоган сказав, що Туреччина, яка є кандидатом на вступ до ЄС з 2005 року, вже давно заслужила право приєднатися до блоку, але процес зупинився через те, що він назвав політичними перешкодами.

«Надання їм статусу кандидата не означає, що вони стануть членами ЄС. З ними почнеться процес, і вони теж будуть пробуксовувати. Жодна з цих країн не є Туреччиною, — заявив Ердоган. — Неправильно, що Туреччина, яка більш готова до вступу в ЄС, ніж деякі країни-члени, роками чекає біля дверей через політичні перешкоди»

Заявка Туреччини на вступ до ЄС була заморожена протягом багатьох років через занепокоєння ЄС щодо ситуації з правами людини в Туреччині та розбіжності щодо регіональної політики, зокрема, у Східному Середземномор’ї та щодо етнічно розділеного острова Кіпр.

Хоча до членства в НАТО, ймовірно, ще багато років, рішення, прийняте на саміті в Брюсселі, наближає Україну до її довгострокової стратегічної мети — закріпитися на Заході і звільнитися від впливу Москви.

Ердоган заявив, що «стратегічний та економічний» потенціал Туреччини вже давно заслужив право на вступ до блоку і додав, що прогрес у цьому процесі можна буде побачити під час головування в ЄС Угорщини, з якою Туреччина має хороші зв’язки.

«ЄС повинен відступити від цієї помилки зараз», — наголосив він.